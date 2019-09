'Me amenazó, me insultó', Martinoli recuerda problemas con Luis García

CDMX.- En el más reciente video de YouTube, en el canal del Dr. García, Christian Martinoli contó que no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que, a los largo de 20 años, ha tenido problemas con el 'Doctor' Luis García, debido a que se pone furioso cuando no come, recordando una anécdota de 2001.

En un partido en Buenos Aires, Argentina en Copa Libertadores, allá en 2001, Luis García acudió por primera vez a la cobertura de un partido internacional, pero comenzaron los problemas, debido a la falta de comida.

Cuando llegaron a un restaurante, les comentan que “la parrilla se acabó”, porque en Argentina, las personas desayunan temprano y a las tres de la tarde, casi nadie come, porque almuerzan a las 12 del día y cierran, abriendo hasta las seis de la noche, por lo que comenzaron los problemas con Luis García.

El 'Doctor' tiene un par de problemas, nadie le puede hablar antes de las nueve de la mañana y cuando tiene hambre, es como un niño, no lo puedes despertar y no lo puedes molestar cuando tiene hambre”, dijo Martinoli.

'Doctor' me amenazó, cuenta Martinoli

El comentarista señaló que cuando García tiene hambre, se enoja, explota, y se pone como loco, por lo que comienza a insultar.

Me amenazó, me insultó. Cuando se pone muy mal y mala leche, te dice 'pobre diablo', siempre, pero ya con saña”, declaró.

Martinoli también resaltó que los insultos, cuando el 'doctor' está enojado, ya no son de juego, sino son en serio.

Posteriormente, 'Doctor' García le reclamó sobre porqué no le dijo, pero Martinoli le dijo que comieran una pizza, pero Luis García se enojó aun más.

Después de que le consiguieron comida al 'Doctor' y de los insultos entre ambos, Luis García se disculpó con Martinoli.

Pero, pese a los problemas, Martinoli agradece haberse encontrado con Luis García y agradeció por los halagos que le hizo hace varios días.

Es el número uno en lo que hace y es el ex futbolista con mayor capacidad que existe para análisis, improvisación, para reírse de sí mismo, para dar el punto serio del negocio”, explicó.

Martinoli también resaltó que García tiene una mente veloz, ya que puede ser conductor, no solo deportivo, ya que lo demostró con '¿Te la juegas?'.

En el video, Martinoli también señaló que ante las pocas vistas y pocos seguidores, no están monetizando y tendrán que cerrar el espacio.