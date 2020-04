‘Me bloqueó del celular’, Campestrini revela mal trato de Maradona y lo dejó fuera de Dorados

Buenos Aires, Argentina.- Cristian Campestrini fue entrevistado en Argentina y reveló que Diego Armando Maradona lo trató mal e incluso le dijo que no tenía cábida en Dorados, cuando quedaba un día de registro y cuando quiso comunicarse con él, el exfutbolista argentino lo bloqueó del celutar.

Entrevistado por TNT Sports LA, Campestrini reveló que Maradona le habló para que formara parte de Dínamo Brest de Bielorrusia, a lo que el portero aceptó, porque era un nuevo reto e incluso rechazó a Lobos BUAP, pero Maradona después llegó a Dorados y le dijo que no tenía lugar.

Faltando un día, dos días, me manifiesta que se va a ir a Dorados y que me busqué club. Cuando intenté buscar opciones, ya quedaba un día y se cerró el mercado de pases”, declaró.

Pese a esto, Campestrini pudo llegar a Everton de Viña del Mar, aceptando que tuvo un gran año y dio “gracias a Dios” de no estar con Maradona en Dorados, porque hubiera habido una relación técnico-jugador, nada más.

Cuando vino a Dorados, revolucionó México, le tocó llegar a dos finales, las perdió y como siempre digo: me dolió esos meses no estar en un plantel o defendiendo un arco, por esa confusión, de que me dejó sin nada”, declaró.

Campestrini añadió que Maradona sí revolucionó el Ascenso Mx, pero añadió que “como dijo Bilardo”, de los segundos lugares nadie se acuerda.

El arquero aceptó que sí le dolió la actitud de Maradona, con quien ya no pudo contactarlo, debido a que lo bloqueó del celular

No dejarme expresar, porque en ese momento ya no pude hablar con él, porque me bloqueó del celular, entonces, sigo dolido. Las cosas pasan por algo, no hubiera aguantado venir a Dorados y ser segundo”, dijo.