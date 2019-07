'Me cortaron los cables, casi hago hat-trick', dice Martinoli

Ciudad de México.- Christian Martinoli volvió a Ciudad de México y ante la cámara de Macías, contó que sufrió cambios, entre ellos, un “corte de cables”, porque le hicieron la vasectomía.

En mi vida personal, desarrollé algunos cambios, he engordado más, pero me quité un peso de encima. Vaya paradoja”, contó.

Retomando una frase de Enrique 'Perro' Bermúdez, Martinoli señaló que estuvo a punto de cometer un error “versallesco” y su esposa Claire, le comentó que ya debería de “cortarse los cables”, porque ella tiene problemas en la espalda y no se puede embarazar.

Estuve cerca, pegó en el palo, pin... tiro que iba al ángulo, pegó en la escuadra y salió, yo con los hue... en la garganta, me los bajé y asistí. Los coloqué en la mesa de operación y me fueron cortados los cables, que se me mostraron”, declaró.