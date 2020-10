‘Me encantaría estar, pero, ¿Cruyff, centrodelantero?’, responde Hugo Sánchez a France Football

Madrid, España.- En plática para ESPN, Hugo Sánchez respondió a France Football por no haber sido considerado en el top 10 de los mejores delanteros, cuestionando cómo es que Johan Cruyff está como centrodelantero.

Desde Madrid, España, Hugo Sánchez señaló que es difícil pronunciarse al respecto, porque lo deja para otras personas si debe estar.

Con lo que he hecho, me siento contento. Me es complicado decirlo, me encantaría estar, pero si no estoy, es por algo; lo que me sorprende es que no sepamos cuáles fueron las referencias en las votaciones, porque estoy viendo a Johan Cruyff como delantero centro y que sepa no era delantero centro”, declaró.