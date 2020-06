‘Me gustaría dirigir a la Selección Mexicana, es un objetivo’, asegura ‘Turco’ Mohamed

Buenos Aires, Argentina.- En entrevista con Radio Mitre, el técnico de Rayados de Monterrey, Antonio ‘Turco’ Mohamed aseguró que uno de sus objetivos es dirigir a la Selección Mexicana o a la Selección de Argentina.

Teniendo que enfrentarse a la pregunta difícil del programa, el ‘Turco’ fue cuestionado sobre si busca dirigir a la Selección de Argentina, señalando que sí, pero también busca dirigir al ‘Tri’.

A mí me gustaría dirigir a la Selección Argentina o la Selección Mexicana y yo le apunto a eso para el siguiente mundial, ese es un objetivo que tengo. Mi objetivo es dirigir a una selección”, declaró Mohamed.

‘El Turco’ aseguró que ahora está Gerardo Martino en el ‘Tri’, pero si se marcha, él levanta la mano para ser el sucesor para el mundial de México-Estados Unidos-Canadá en 2026.

Mohamed también rechazó dirigir a otra selección que no fuera México o Argentina, porque no conoce la idiosincrasia de otro país, señaló cuando fue cuestionado sobre si dirigiría a Estados Unidos.

#SuperMitre #Ahora Antonio Mohamed:"Me gustaría dirigir la selección Argentina o la selección mexicana. Si el "Tata" Martino no sigue, sería un objetivo" pic.twitter.com/oEcZwkpH2i — Super Mitre (@SuperMitre) June 24, 2020

Dirigir a Boca es como una Selección

Sobre no ser elegido para dirigir a Boca Juniors, ‘Turco’ Mohamed aseguró que no “le dio bronca”, pero no descarta dirigir al equipo.

Tenía la ilusión de ir, tenía la posibilidad de hacerlo, pero no se dio. Mi cabeza se enfocó en otro lado, se cerró. Dirigir a Boca es importante, como una Selección”, declaró.

Mohamed señaló que, contrario a dirigir a México o a Argentina, no tiene como objetivo dirigir a Boca Juniors, pero no cierra la puerta al equipo xeneize.

‘El Turco’ señaló que buscará dirigir cuatro o cinco años más, pero no piensa en el retiro.