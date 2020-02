‘Me hice hincha de Chivas’, dice Matías Almeyda; ahora ‘no piensa’ en volver

CDMX.- Siendo entrevistado por David Faitelson, Matías Almeyda confesó que no piensa, en el presente, volver a Chivas porque está San José Earthquakes, pero aseguró que es ‘hincha’ del equipo, incluso más que de River Plate.

Señalando que vivió algo ‘lindo’ en Chivas, Almeyda aceptó que siempre extrañará a Chivas, porque también vivió algo fuerte con el Rebaño Sagrado.

Fue el camino que recorrimos. Pero bueno, en cada lugar donde estuve, me queda un lindo recuerdo. Lo de Chivas me quedó, porque me hice hincha. Si tengo que elegir un club, soy hincha de Chivas ”, declaró. “¿Por encima de River Plate?”, lo cuestionó Faitelson. “Sí. Lo de River es una pasión eterna, pero lo de Chivas fue muy fuerte”, añadió.