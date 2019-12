‘Me llevaron los ovnis’, dijo Maradona; ‘No me enfrento con Messi’, señaló

Buenos Aires, Argentina.- En entrevista con TyC Sports, Diego Armando Maradona habló sobre su vida personal, mencionó que fue ‘secuestrado’ por ovnis, que no se compara con Messi e incluso que la cantante Jennifer López se enojó con él.

Cuestionado sobre si cree en ovnis, Maradona señaló que no, pero dijo que en una ocasión que no estuvo en casa por tres días, los “utilizó” como pretexto.

Maradona señaló que llevaría “varios” Balones de Oro si seguiría jugando y habló sobre Messi, diciendo que él no se jacta de decir que él le enseñó a cobrar los tiros libres, ya que solo le dijo cómo debía poner el pie, pero todo es mérito de Messi.

No me enfrentaría con Messi. Messi es tan ídolo para mí, como para Benja es el Kun. Soy argentino, no lo criticó. El pibe viene y juega”, declaró sobre Messi y señaló que es su amigo.

Maradona aseguró que cuando perdieron en el Mundial de Sudáfrica ante Alemania por marcador de 4-0, vio a Messi llorar como un bebé.

Maradona también contó que cuando tuvo su programa en Argentina, no pudo invitar a Jennifer López y a Marc Anthony, y ambas celebridades se enojaron.

Señalando que J.Lo es un “bombón asesino”, contó que en un concierto de Marc Anthony en Caracas, Venezuela, quiso hablar con Jennifer, pero le reclamó.

No, Diego. Contigo estamos muy enojados, me dijo. ¿Por qué? Me moría porque estuvieran en mi programa, me moría por verte”, declaró.