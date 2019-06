Puebla presume a 'refuerzo' de Manchester y 'trollea' a Cruz Azul

Puebla, Puebla.- Adiós, Lining; hola, Umbro. Puebla dio a conocer que la marca de Manchester, Inglaterra, será la que hará sus camisetas, a partir del próximo torneo.

Con un video de 50 segundos, Puebla mostró a un hombre inglés, representando a la marca, quien hizo un viaje de 17 horas para llegar a la ciudad.

Umbro tiene experiencia en Champions League, Premier League y Copa Mundial de futbol y el representante señaló que estaba nervioso.

Lejos de Manchester, me siento en casa. Porque no hay nada más inglés que el futbol y no hay más futbolero que Umbro”, finalizó.