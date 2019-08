Mike Tyson revela que consume más de mil 300 dólares al día en marihuana

California.- En el episodio 40 de su podcast 'Hotboxin with Mike Tyson', el ex boxeador Mike Tyson reveló que al mes, fuma 40 mil dólares en productos de marihuana, en promedio mil 333 dólares al día.

Platicando con su co-anfitrión, el ex jugador de la NFL, Even Briton, el ex boxeador preguntó cuánto fumaban al mes, dando a conocer la información.

¿Cuánto fumamos al mes? 40 mil al mes”, dice Tyson. “Creo que fumamos diez toneladas de hierba en el rancho”, le responde Briton.

Su invitado, Jim Jones se muestra sorprendido ante la respuesta, pese a que también consume marihuana.

En el Tyson Ranch, desde 2018, cuando se legalizó el uso recreacional de marihuana en California, se cultiva la hierba, y junto con la granja y el “resort”, tiene una medida de 160 mil metros cuadrados.

Actualmente, Mike Tyson se dedica a cultivar nueve variadades del cannabis y en un futuro, quiere tener productos comestibles.