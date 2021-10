‘Vi un par de peleas y no más’, dice Nacho Beristáin sobre Canelo

CDMX.- En entrevista para el portal Izquierdazo, el entrenador Nacho Beristáin reveló que solo vio dos peleas de ‘Canelo’ Álvarez y no más, señalando que, prefiere ver futbol internacional a un enfrentamiento del mexicano.

En sus declaraciones a Izquierdazo, Nacho Beristáin aseguró que el próximo rival de ‘Canelo’ Álvarez, Caleb Plant no podrá “hacerle cosquillas” al mexicano y sobre la pasada victoria de Canelo ante Billy Joe Saunders, destacó no valió la pena “todo el show”.

Vi un par de pelea (de Canelo) y nada más; luego no quise volver a ver ninguna y no he visto ninguna”, mencionó Beristáin.