Ni El Tuca Ferretti sabe de qué está lesionado André-Pierre Gignac

igres debe aprender a vivir sin André-Pierre Gignac, quien se perderá el partido de Vuelta de la Concachampions ante el Saprissa de Costa Rica.

Los Tigres perdieron 1-0 el juego de Ida, en San José, y este martes están obligados a ganar por un tanto para forzar los penales o por dos, para llegar directo a la siguiente ronda.

Una complicación más será la ausencia de Gignac, quien se descartó para el juego debido a una lesión en una rodilla.

Al respecto, el entrenador Ricardo Tuca Ferretti aceptó no entender exactamente de qué está lesionado Gignac, quien aparentemente sólo puede jugar una vez por semana y ha elegido actuar en los partidos de Liga.

"Yo a veces no les entiendo ( a los doctores), así que van a sacar un reporte para explicar que tiene", dijo Ferretti sobre Gignac.

Eso sí, Ferretti respaldó el aporte del francés en Tigres, en donde considera que ha hecho una carrera 'honorable'.

Respecto al duelo de Vuelta contra Saprissa, El Tuca Ferretti puso la contundencia como principal arma, luego de los errores que cometieron los Felinos en la Ida en Costa Rica.

"Allá nosotros tuvimos un detalle muy marcado: no fuimos contundentes, sí lo parejo del juego, pero por las oportunidades que tuvimos y a parte perder, salimos insatisfechos y para mañana no estoy preocupado por cómo vaya a jugar Saprissa. (debemos) Saber contrarrestar y si vienen a encerrarse, no va ser nada nuevo para nosotros, muchos de los equipos que vienen, se encierran", comentó El Tuca.