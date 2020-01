Nico Sosa apunta a marcar 10 goles en su primer torneo con el León

León.- Si algo ha dejado claro Nicolás Sosa, es que no le teme al peso que la etiqueta de ‘goleador’ genera en el Club León.

El delantero uruguayo que ha reforzado a la Fiera de cara al Clausura 2020 y la Concachampions, ha prometido tal cantidad de goles, que incluso podría estar peleando el título de goleo en la Liga MX.

“Yo como objetivos siempre me trato de poner una cuota de más de diez goles por torneo y esperemos que así sea”, dijo Sosa previo al duelo que León sostendrá ante Pachuca.

En su último torneo (anual) con el Racing de Montevideo, Nicolás Sosa marcó 16 goles en 37 partidos del Campeonato Uruguayo.

“(En México) es un juego más dinámico que el de Uruguay, se genera más chances de goles”, enfatizó Sosa.

Sosa aún no tiene fecha de debut en la Liga MX, sin embargo confía en que su cuerpo técnico lo mande al campo en el momento correcto.

Todavía no he hablado con Nacho (Ambriz), creo que estoy listo para estar a la orden, pero esa es decisión del cuerpo técnico, me siento bien y si tengo que ir a la sub 20 otra vez, voy a ir con toda la exigencia que se debe tener”.