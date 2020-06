"No hago campaña contra Renato; Morales no tuvo hue… para mencionar a ‘Doctor’", dice Faitelson

CDMX.- En Futbol Picante, el comentarista David Faitelson volvió a tocar el tema de Renato Ibarra, señalando que no hace campaña en contra del futbolista y aseguró que Álvaro Morales no tuvo “los hue…” para mencionar el nombre del ‘Doctor’ Luis García cuando le preguntó sobre si trabajaría con alguien que también agredió a una mujer.

David Faitelson, primero señaló que Club América ha mantenido una actitud hipócrita y cínica en el tema de Renato Ibarra, también respondiendo a Antonio Carlos ‘El Negro’ Santos, asegurando que no hace campaña en contra del jugador ecuatoriano.

Faitelson añadió que sí hace campaña, pero en favor de las mujeres y en contra de la violencia hacia las mujeres que existe en México.

El comentarista también mencionó que su compañero Álvaro Morales no tuvo los ‘hue…’ para mencionar a Luis García.

No tuvo los pantalones o hue… para mencionar a Luis García. No tuvo la capacidad para mencionar a Luis García. Me insinuó que si había trabajado con un hombre que también golpeó a una mujer. La verdad, yo no sabía si Luis García tuvo ese comportamiento o no”, declaró Faitelson.