“No hay acuerdo pero estoy muy bien en Tuzos”: Oscar Ustari

Buenos Aires, Argentina.- Oscar Ustari, sin dudas, es una de las figuras de este Tuzos de Pachuca que el jueves empieza su camino en la Liguilla frente a Pumas. Centrado más que nada en que el equipo siga avanzando, pero sin dejar de lado el tema de su futuro en el club, habló en exclusiva con Súper Deportivo.

¿Llegan bien a esta Liguilla después de haberle ganado de manera contundente a Santos Laguna?

Nos tocó ir a jugar a cancha de ellos, que tienen un equipo importante, pero gracias a Dios salió todo bien. Mostramos autoridad y carácter para avanzar.

¿Y qué clase de rival es Pumas?

Es un gran equipo, que tuvo la suerte de clasificar directo a cuartos de final. Es intenso y sabe a qué juega, con futbolistas interesantes en todas sus líneas. Cuando los enfrentamos en el torneo, jugamos muy bien y (Alfredo) Talavera tuvo una gran noche en el empate 1 a 1. Creo que es clave que no te conviertan de local.

¿Hay un candidato para ganar la Liguilla?

El más parejo fue el León y quizás sea el que más chances tenga, pero los partidos hay que jugarlos. Ellos enfrentan a un Puebla que viene motivado tras haber eliminado a Rayados, por eso nunca se sabe qué puede pasar en estos cruces. También hay equipos con historia como América, Chivas, Tigres y Pumas. Y nosotros si pasamos a semifinales somos un rival incómodo. Quizás no tengamos figuras, pero hay una buena estructura que nos respalda de manera colectiva. Eliminarlos a ellos sería un buen envión anímico.

¿Cómo deben jugarse los duelos de Liguilla?

Es clave no desesperarse y enfocarse en que de local no te conviertan ya que así no le das la ventaja al adversario del gol de visitante. Si logramos eso, con las herramientas de nuestro equipo, podemos avanzar.

Tu contrato vence a fin de año. ¿Cómo está la negociación?

Primero que nada debo aclarar que estoy muy bien en Pachuca, muy agradecido porque fue el club que me permitió volver a estar en esta gran liga después de haber pasado por Atlas. Tengo mi cabeza centrada en lo futbolístico y en hacer las cosas bien para el equipo. Se habló que ya había acordado por tres años, pero no es cierto. Hoy no hay ningún acuerdo y lo único que le dije a mi representante es que prefiero enterarme de todo una vez que terminemos de competir.

Si no se llega a dar la posibilidad de continuar, ¿evaluarías volver a Argentina?

La verdad es que es una decisión familiar que no pensamos. El país no está como a uno le gustaría, pero te reitero: hoy mi prioridad es hacer las cosas bien con Pachuca y ojalá se termine dando lo mejor.