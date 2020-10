‘No infringí, cumplí con protocolo’, asegura Cristiano y también presume ‘six-pack’

Italia.- Cristiano Ronaldo fue positivo en la prueba por COVID-19 y mediante un video, el futbolista portugués declaró que no rompió el protocolo. En otra publicación, Cristiano mostró el ‘six-pack’.

Mediante su cuenta de Instagram, Cristiano Ronaldo se mostró en la azotea, tomando el sol, señalando que está solo, debido a que está en cuarentena, y disfruta del día. El portugués mencionó que siempre cumplió con las reglas y protocolos.

No infringí el protocolo como se ha dicho. No estuve expuesto, pero se ha dicho que infringí las leyes italianas y que no debí hacer esto y aquello. Es mentira”, declaró Cristiano.