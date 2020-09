‘No sabía en qué momento meterlo (en Francia 98’), se enojó conmigo’; dice Lapuente y le responde el ‘Doctor’

CDMX.- En entrevista con Fernando Schwartz, el extécnico de la Selección Mexicana, Manuel Lapuente, señaló que en el mundial de Francia 98’, una de las dificultades fue poner a jugar Luis García y el DT señaló que por ello, el actual comentarista de Azteca Deportes se enojó y sigue molesto, por lo que el ‘Doctor’ respondió.

En la plática con Fernando Schwartz, Lapuente aceptó que una de las dificultades fue poner a jugar a Luis García, señalando que no sabía en qué momento poner a jugar al ‘Doctor’.

No sabía en qué momento y cómo meter a Luis (García) y fue lo que pasó. Se enojó conmigo, creo que hasta la fecha. Lo he saludado muy cariñoso, pero no hayas momentos para hacerlo y ni modo, a pesar de la calidad que tenía Luis”, declaró.