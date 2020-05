No solo Atlético de Madrid, Sevilla también buscaría tener equipo en México

Sevilla, España.- Así como lo hizo Atlético de Madrid con Atlético de San Luis, Sevilla FC también busca tener un equipo en el futbol mexicano, así lo adelantó el presidente del equipo, José Castro.

En entrevista para Multimedios, José Castro aseguró que no podía hablar sobre el proyecto, por falta de datos, pero no descartó la internacionalización a México.

El Presidente de Sevilla señaló que entienden que deben abrir el mercado, con el fin de que futbolistas tengan ese “know how”.

José Castro ve con buenos ojos llegar a México, destacando el nivel del futbol del País.

No me gusta adelantar cosas, cuando aún no están ni conseguidas ni firmadas. Vemos con buenos ojos (llegar a México), sabemos del nivel de la Liga, es uno de los lugares en donde tenemos puestas esperanzas, ideas y proyectos deportivos”, mencionó.