‘No te estoy reclamando, ¿por qué me amonestas?’, discute Miguel Herrera con César Ramos

Aguascalientes.- Al final del partido que tuvo América ante León, en la cancha del estadio Victoria, el técnico Miguel Herrera discutió con el silbante César Ramos, preguntándole porqué lo amonestó.

Cuando se dirigía a los vestidores, Miguel Herrera le comentó que no le estaba reclamando, ya que fue amonestado.

¡No te estoy reclamando! Te estoy diciendo, el balonero, dos veces la tenía en la mano. ¡No te estoy reclamando! ¿Por qué me amonestas?”, dijo Herrera.

Miguel Herrera pidió a César Ramos preguntarle al cuarto árbitro sobre si estaba reclamando, señalando que pidió movilizar el encuentro.

No estaba reclamando ninguna jugada, a él no le estaba reclamando y vienes y me amonestas”, dijo Herrera al silbante.