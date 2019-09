'Noticia fue un baño de agua fría', habla Miguel Layún sobre cáncer que tuvo

Monterrey, Nuevo León.- Miguel Layún no acudió a Copa Oro con Selección Mexicana, debido a que fue operado por un tumor cancerígeno y ahora, el jugador de Rayados de Monterrey habló sobre cómo fueron esos momentos difíciles, señalando que la noticia fue como un baño de agua fría.

En entrevista con 'Primera Plana', Layún contó que fue a realizarse un chequeo general con su esposa, debido a que están expuestos a diversas enfermedades y aunque ella no quería ir, él la acompañó, señalando que al final, el que recibió el diagnóstico lo recibió él.

Cuando me dieron la noticia fue un baño de agua fría. Al comienzo se hablaba de un quiste, pero una semana después, me dijeron que era un tumor”, contó.

El tumor estaba en el riñón, por lo que tuvo que someterse a cirugía y encontraron que el tumor estaba encapsulado .

“Los doctores removieron el tumor, retiraron tejido blando y revisaron que no hubiera contaminado nada más”, contó.

Layún aseguró que no hubo necesidad de quimioterapia o radioterapia, porque el cáncer se detectó a tiempo.

Sobre la noticia, la primera en saber fue su esposa, y Layún señaló que ella fue un pilar importante, por su apoyo y el respaldo que le dio.

Layún también recordó que diversos compañeros como Iker Casillas, se comunicaron con él, para desearle lo mejor.

Me sorprendió que, no sólo las personas cercanas se dieron el tiempo para mandarme un mensaje de aliento o de cariño, sino que también hicieron lo mismo los que no tienen la posibilidad de conocerme personalmente”, escribió.