‘Nunca olvidaré lo que hicieron por mí’, se despide JJ Macías de León

León, Guanajuato.- Mediante una publicación, JJ Macías se despidió de Club León, asegurando que nunca se olvidará de lo que hizo el club por él y aceptando que sí se queda con la deuda de no haber dado el título de Liga Mx.

Macías comenzó su publicación, señalando que llegó a León cuando tenía 19 años y era alguien que salía a vivir fuera de su casa por primera vez, pero pese a las dificultades, nunca tuvo dudas o miedos de llegar.

Tampoco me pude imaginar lo increíble que sería esta experiencia. Desde el primer día, la ciudad me abrió los brazos y me recibió como uno de los suyos. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí”, escribió.