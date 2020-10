'Nunca vi tantas estrellas': Aventura y accidente de dos leoneses en el Pico de Orizaba

León.- "Nunca había visto tantas estrellas”, le expresó sorprendido y emocionado el arquitecto Juan Manuel Caudillo Alderete, de 68 años, a su hijo Joaquín Caudillo Piña, un ingeniero en aeronáutica de 32 años. Era la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2020, mientras ascendían el volcán Citlaltépetl, mejor conocido como Pico de Orizaba.

Árboles, rocas de distintas formas y tamaños, colibríes, flores, y bastante nieve, todo en conjunto lanzaba un aroma a bosque que, para los amantes de las expediciones, resulta realmente adictivo.

El impulso para ascender una montaña puede tener diferentes motivaciones; para estos leoneses, era materializar un viaje que habían planeado hacer juntos desde hace tiempo pero que, por distintas razones se había postergado.

El hecho de que a Juan Manuel lo guiara su hijo de perfil aventurero, intrépido y competitivo por naturaleza, le parecía una gran experiencia, pues mientras recibía las muy necesarias instrucciones técnicas y de manejo de equipo, también dejaba fluir sus reflexiones filosóficas y comentarios juguetones capaces de arrancar carcajadas a cualquiera.

La aventura comenzó en Coyoacán

El punto de reunión para iniciar la aventura fue en un departamento en Coyoacán la mañana del viernes 11 de septiembre. Ahí Juan Manuel, Joaquín, Alexander, un joven ruso amigo de éste, y Juan Pablo, un experimentado alpinista que tras varios años de amistad sincera y expediciones con Joaquín, se percibían como “hermanos de montaña”.

Después de desayunar, realizaron un inventario de las cosas que llevaban, pues además de estar interesados en tener una expedición plácida, también querían que fuera segura. Si era necesario, en Ciudad Serdán irían con su amigo Hilario, un hombre avecindado en aquel lugar y al que Joaquín y Juan Pablo pasaban a saludar siempre que subían el volcán. Esta sería la decimosegunda ocasión para Joaquín. Su primera vez fue a los 24 años, cuando aún estaba en la universidad.

Ya contaban con el equipo necesario para la expedición: piolet, sleeping, tapete de descanso, casco, arnés, crampones y demás fierros. Cuando todo quedó guardado en bolsas y mochilas, las subieron en la camioneta y comenzaron el viaje.

Juan Manuel Caudillo, preparado para salir.

Ya en Ciudad Serdán, llegaron al mercado a comprar frutas, pan, tortillas, queso, energéticos, líquidos y tanques de gas que que sólo se consiguen en la tienda del amigo Hilario, a quien aprovecharon para saludar como ya es costumbre en cada ascenso al volcán. Una vez hechas las compras, tomaron camino.

Comienza el ascenso

Juan Manuel era un hombre de sonrisa fácil. Sin importar que estuviera atravesando alguna situación difícil, como a todas las personas les ocurre a lo largo de su vida, cualquier momento era bueno para acercarse a charlar con él, pedirle consejo o simplemente a disfrutar de su compañía. La firme convicción de que vivir con miedo no es vivir, le permitía gozar y darle sentido a todo lo que la vida le presentaba.

Había dejado de fumar varios años atrás y tenía varias semanas ejercitándose. La alimentación siempre sana lo mantuvo en forma. Física y mentalmente estaba listo para ascender la montaña más alta de México: 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar.

Joaquín y Juan Pablo marcaron la ruta de ascenso y asistieron a Juan Manuel y a Alexander en todo momento. Minutos antes de anochecer, llegaron a la cabaña del Valle del Encuentro, que está a una altura de 4 mil 20 msnm. En el lugar se encontraron con tres personas del pueblito de Atzitzintla, quienes compartieron sus experiencias como guarda parques y conservacionistas de la flora y fauna del lugar.

Con la chimenea encendida y sin señal en el celular, sólo eran ellos, sus temas de conversación y la cena. A decir de Juan Pablo, en la altura que se encontraban hay suficiente oxígeno para sentirse cómodos, sin embargo, hay quienes pueden llegar a sufrir edema pulmonar o cerebral por la falta de aclimatación.

Como todos, Juan Manuel acomodó su colchón y el sleeping bag según las indicaciones y luego compartió el té de limón y las quesadillas que preparó.

Con el mundo volteado de cabeza, el hombre maduro se sentía bendecido por estar en aquel lugar. Acompañado de los más jóvenes, salió a observar el volcán, la luna y las estrellas. Y como el cielo estaba totalmente despejado, la vista del Citlaltépetl y de la Sierra Negra era hermosa.

Lo que lo dejó estupefacto fue la gran cantidad de estrellas, parecía que, como nunca antes, la palabra “infinito” cobraba sentido. Con claridad y sin la necesidad de lentes, distinguió la Vía Láctea. “Nunca había visto tantas estrellas”, expresó con gran asombro.

El ascenso a pie

Eran las 7:30 de la mañana del sábado 12 de septiembre, cuando después de varias horas de descanso, disfrutaban la naturaleza. Cumpliendo con la rutina de ir al baño, tomar té caliente, compartir fruta, pan, revisión y distribución de equipo, plantearon la estrategia para la siguiente etapa de la expedición.

Los alpinistas experimentados permitieron que Juan Manuel y Alexander salieran primero para que no se sintieran presionados y fueran a su paso, mientras que Joaquín y Juan Pablo cargaban la mayor parte del equipo; cada uno llevaba entre 25 y 30 kilos de equipo y alimento en sus espaldas.

En el camino rumbo al refugio de la Cara Sur, ubicado a 4 mil 660 msnm, se fueron encontrando. Joaquín iba con paso recio, y su papá con un constante y consistente zigzag, paso muy común en gente mayor con bastante camino recorrido. Para ser la primera experiencia en montaña para Juan Manuel, lucía fuerte y su sentido del humor estaba intacto; sin dejar de estar concentrado en su andar y ser metódico para ingerir los alimentos y los líquidos en los momentos adecuados, disfrutaba las flores, los árboles, las aves y todo lo que le obsequiaba la naturaleza. En el trayecto se encontraron con una familia que, aunque esa mañana lo había intentado, por la falta de condición física y aclimatación, no pudieron llegar a la cumbre.

Juan Pablo se adelantó y fue el primero en llegar al refugio, para preparar el lugar y un poco de comida caliente para sus compañeros.

Así, después de recorrer cerca de 6 kilómetros en ascenso, se reunieron en el refugio a la 1:45 de la tarde y se observaron entre sí para revisar el estado físico y anímico de cada uno. Todos estaban bien, sólo agotados y hambrientos. Después de reposar un poco, practicaron el uso de los crampones, arnés y piolet en técnica de caminata de ascenso, descenso y auto detención, acción tan necesaria en caso de resbalones en la nieve. Dejaron preparado el equipo para salir de madrugada.

Rumbo a la cumbre

Después de tomar alimentos, a las 3:35 de la mañana del domingo 13 de septiembre, los cuatro oran y se encomiendan a Dios. Lo mismo hacen por amigos, familiares y todas las personas que se fueron encontrando durante la expedición. Piden un buen ascenso y descenso. Comienzan a subir.

Juan Pablo iba adelante, seguido por Alexander y Juan Manuel; Joaquín, al final. Con una temperatura de -3 grados Celcius y sin viento, en 50 minutos cruzaron el arenal de inicio y entraron a la costilla en el paso de Los Muñecos. Durante todo el trayecto se observaban para revisar la situación física de cada uno y estar en condición de detectar cualquier síntoma indicativo del mal de montaña.

Al llegar a los últimos 110 metros antes de la cumbre, Juan Manuel le dijo a Joaquín que descansaran. El primero había anticipado a su esposa Janitzia que como los teléfonos suelen fallar, le llamaría hasta que bajaran, sin embargo, el hombre sacó su celular para tomar fotografías y se percató que tenía señal. Se quitó el guante de la mano izquierda y comenzó a buscar el número de su mujer. Sin darse cuenta, en ese momento Joaquín toma una selfie en la que salen ambos y la envía a la familia para mostrar que todo estaba bien.

Al mismo tiempo que disfrutaba la videollamada con la señora Janitzia y con Gil, el mayor de sus nietos que se encontraban en León, tenía una vista espectacular, pues desde esa altitud y con un sol naciente, se veía el valle de Puebla, los volcanes La Malinche, Cofre de Perote, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, el Pinal y otros de menor altura; la sierra de Oaxaca y por la otra cara, la cadena montañosa que comienza en el puerto de Veracruz.

Joaquín también aprovecha la señal y realiza una videollamada a su pequeño hijo Cristopher, pues era el día de su cumpleaños. El orgulloso abuelo le muestra el maravilloso lugar en el que se encuentran y le manda besos y abrazos hasta Rusia.

Luego de contemplar por última vez esas inolvidables vistas, Juan Manuel le dice a su hijo que para él ya era suficiente y que prefería comenzar a descender.

Por su parte, Juan Pablo y Alexander continuaron una hora más e hicieron cumbre a las 9:30 de la mañana. Media hora más tarde, deciden iniciar el descenso. En ese momento, el destino de Juan Manuel y Joaquín había cambiado drásticamente.

El descenso

Joaquín revisó que el equipo de su papá estuviera bien, le preguntó cómo se sentía y le ofreció agregar una cuerda de apoyo, a lo que le dijo que no era necesario, pues iba bien. Entre 8:30 y 9 de la mañana comenzaron a bajar un tramo de nieve y rocas y llegaron a la zona conocida como Arenal, que en esta época se convierte en una resbaladilla de nieve gigante, pues tiene una longitud aproximada de 800 metros y una inclinación de entre 60 y 40 grados.

Las condiciones del lugar pusieron en alerta a Joaquín, por lo que de manera constante le preguntaba a su papá cómo iba y le corregía la forma en que bajaba pues, aunque Juan Manuel iba concentrado en su andar, también iba disfrutando cada paso, lo que provocaba que de repente juntara las piernas y eso resultaba peligroso, ya que los crampones se le podían atorar.

Sin saber por qué, Joaquín se detiene y voltea a ver a su papá, quien repentinamente cae hacia el frente. Instintivamente Joaquín encaja el piolet en la nieve con su mano derecha y con el brazo izquierdo agarra a Juan Manuel quien, al haber tomado velocidad, hace que el piolet de su hijo se bote y comiencen a resbalar.

Ambos trataban de frenarse, intentando clavar el piolet, pero cada vez tomaban más velocidad y no lograban detenerse. En algún momento del descenso, como la cabeza tiene un mayor peso, su cuerpo rotó.

Aún con la velocidad con la que caían, Joaquín visualizó la parte donde terminaba la nieve y comenzaban rocas, en ese momento pensó que, al chocar con ellas terminaría su vida.

Llegó un momento en que perdió de vista a su papá y a pesar de estar golpeándose con las rocas, no sentía dolor y se preguntaba cuándo se detendría. Cuando por fin termina su caída, su brazo y pierna derecha no le responden. Levanta la mirada y observa a su papá a unos 5 metros arriba de él. Como puede se arrastra y se acerca para ver cómo está. Lo revisa y se da cuenta que no tiene signos vitales; intenta reanimarlo con RCP en repetidas ocasiones sin lograr nada.

Joaquín grita pidiendo auxilio y es escuchado por un grupo de adolescentes de Atzitzintla que acuden a ayudarlos. Una joven se quitó su chamarra y se la puso a Juan Manuel y le dio su gorro a Joaquín para que intentara calentar sus manos, pues el frío comenzaba a mermarlo.

Uno de los adolescentes casualmente llamado Joaquín, decide quedarse con el cuerpo sin vida de Juan Manuel, mientras los demás solicitan ayuda vía telefónica e intentan bajar a Joaquín, quien entre el dolor físico y emocional de lo que estaba pasando, recuerda al gran hombre que fue su padre.

La solidaridad salvó a Joaquín

Juan Pablo y Alexander en su descenso alcanzaron a ver a un grupo de personas a lo lejos, sin saber si intentaban ascender o qué estaban haciendo. El primero batallaba en el descenso, las condiciones del terreno no eran las ideales y los resbalones frecuentes; en uno de éstos observó marcas de otros resbalones y pensó entonces que Joaquín le había enseñado a su papá a bajar de resbaladilla con autodetención.

Continuó bajando y se encontró con el joven Joaquín que acompañaba a Juan Manuel, cuyo cuerpo sin vida reposaba sobre su costado izquierdo, dejando su brazo derecho al descubierto y con sangre que había brotado de su boca por el RCP que había recibido, y fue entonces cuando se dio cuenta de la tragedia que había ocurrido.

Por su parte Alexander entró en estado de shock y Juan Pablo se dirigió corriendo con el grupo de personas que llevaban a Joaquín, a quien vio moverse y supo que seguía vivo. Su experiencia le permitió encabezar el rescate, y con casi nulos recursos, tres policías, un médico pasante y cuatro jóvenes paseantes decididos a hacer hasta lo imposible para mantenerlo con vida. Lo estabilizaron en una camilla, sujetándolo con vendas. De manera remota se hizo sentir el apoyo. Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Atzitzintla, estuvo al pendiente en todo momento, girando instrucciones.

Aún faltaban 400 metros para bajarlo, pero las condiciones del terreno, la caída de aguanieve dificultaba el descenso, incluso hubo una ocasión en que la inclinación de la montaña provocó que se ladeara la camilla y el codo del mal herido golpeara con una roca, lo que provocó que lanzara un grito de lamento que se escuchó en todo el volcán.

Más de cinco horas y media se necesitaron para poner fuera de riesgo al joven severamente lesionado.

Ya en las faldas del volcán, Joaquín distinguió la voz de Hilario, quien le dijo “yo te voy a bajar a tu papá”, siendo él quien se encargó del rescate del cuerpo de aquel hombre llamado Juan Manuel Caudillo Alderete, el tercer hijo de un matrimonio conformado por un reconocido sastre de Silao y una exitosa vendedora de seguros de León, y quien le dejó a su esposa, hijos, familiares, amigos y colegas la gran enseñanza de que a pesar de todo, es posible vivir alegre, bondadoso y ante todo, agradecido por haber recibido el milagro de la vida.

La familia Caudillo recuerda a Juan Manuel como un hombre siempre positivo.