‘Llegó ese gol deseado’; Charlyn Corral anota su primer tanto con Pachuca Femenil

Pachuca, Hidalgo.- Después de año y medio de su último gol, Charlyn Corral volvió a anotar y fue su primer tanto con Pachuca Femenil. En sus redes sociales, señaló que al fin llegó “ese gol deseado”.

El pasado 30 de agosto, Charlyn Corral anotó su primer gol con Pachuca Femenil y aseguró que fue un día especial y bonito para ella, ya que volvió a marcar, tras año y medio, debido a que se lesionó del menisco y ligamento cruzado.

Llegó ese gol deseado, que tanto me costó. Muchos días me pongo a reflexionar y pienso, “lo que antes para mí era algo rutinario, hoy en día no lo es”, detalló Charlyn Corral.