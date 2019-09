Palencia pide oportunidad para dirigir a Cruz Azul; Hermosillo pide cambios

CDMX.- Juan Francisco Palencia no le diría que no a la oportunidad de regresar Cruz Azul, que le dio su primera oportunidad de ser futbolista y Carlos Hermosillo pidió cambios en el equipo celeste.

Ahora, como entrenador y con experiencia en la Liga MX, "El Niño" es uno de los candidatos para tomar las riendas del club cementero, tras la salida de Pedro Caixinha.

Me emocionaría muchísimo entrenar a Cruz Azul", suspira Palencia.

Paco, quien se encuentra en Barcelona, dice que no ha recibido algún acercamiento por parte de la directiva celeste, ni Guillermo Álvarez o Ricardo Peláez. El exjugador lamenta la salida del portugués del club.

"Caixinha le regresó una esencia al equipo, los metió a la Liguilla después de mucho años sin hacerlo y casi se lleva el campeonato. Lamentablemente, por los últimos resultados, se da su salida", consideró.

Palencia asegura que ha crecido mucho en esta nueva profesión. En su primera oportunidad en la Liga MX, como entrenador de los Pumas, logró clasificar a la fase final. Posteriormente, llegó a Lobos BUAP, que peleaba por no descender. Juan Francisco los salvó y se quedó a un par de puntos de meterse a Liguilla.

"El Niño" sigue en preparación y mejorando en su profesión. Actualmente, se encuentra en España para continuar con su crecimiento como entrenador, en clases de control de grupo y afinando situaciones tácticas.

Sobre la posibilidad de recibir la llamada telefónica de Álvarez o de Peláez, Palencia estaría muy contento por la oportunidad.

Me encantaría regresarles todo el apoyo que a mí me dieron hace muchos años. He estado madurando como entrenador y poder ayudar a los chicos, sería la mejor forma de hacerlo", comentó.

Para Palencia lo primero que se debe de hablar es conocer los objetivos del club, entre los cuales está el campeonato de Liga MX.

Carlos Hermosillo pide cambios y da candidato a dirigir

Carlos Hermosillo, figura emblemática de Cruz Azul, afirma que es momento para hacer serios cambios en la estructura del equipo, que lleva más de 20 años sin lograr un título y que ahora ha decidido despedir a Pedro Caixinha.

Hay que hacer muchos cambios, apretarles un poco a los jugadores quizá, no dudo de ellos, que se entregan al 100 por ciento, pero también hay que decirles que esto va a ser a resultados. Ganas una base de sueldo y lo demás a si llegas a segunda, tercera fase o si son campeones. Ganes o pierdas tú cobras y luego ves cómo está el equipo”, declaró.

El 'Grandote de Cerro Azul' no entiende el por qué Guillermo Álvarez sigue al frente de la institución, señalando que hay un problema legal que no entiende bien, porque no sabe si 'Billy' ya se convirtió ya en el dueño del equipo y el grupo que lo apoya es manipulado.

“Hay muchas cosas, espero que todo se arregle porque es una institución maravillosa, pero lo que han hecho es que la gente se aleje cada vez más, los jóvenes no se voltean a ver a Cruz Azul".

Para el goleador histórico de La Máquina, el técnico ideal sería Marcelo Gallardo (que ahora dirige a River Plate), pero sabe que es complicado.

“Me gusta 'Chepo' (José Manuel de la Torre), es un cuate estudioso, pero debe de tener mucho mayor apertura, es un técnico que trabaja y que puede aportar mucho a Cruz Azul…".

Hablando hipotéticamente de una posible incorporación a Cruz Azul comentó que sería genial, pero tienen en mente que no va a pasar,

“Eso sí no permitiría que desde Miami ni desde ningún lado, me dijeran que decisiones tomar", finalizó el exdelantero en entrevista a ESPN.