‘¿Para que le sirve coaching?’, critica ‘Chelís’ a 'CH14'; no lo quiso en Puebla

CDMX.- En Futbol Picante, José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’ guardó su comentario para el final y criticó al coach de Chicharito Hernández, también revelando que pudo haber tenido al mexicano en Puebla en 2007, pero no lo quiso.

Junto con Héctor Huerta, Rafael Puente, Paco Gabriel de Anda y David Faitelson, ‘El Chelís’ preguntó para qué le sirve el coaching a ‘Chicharito’, porque el jugador está a la defensiva.

Un jugador con la trayectoria de él, no tiene que hablar de él. Tanto han hecho que no hay cómo atacarlos. ¿Cómo los vas a atacar?”, declaró.

‘Chelís’ cuestionó el fin de contratar a un coach, cuando a ‘Chicharito’ no le ha aconsejado bien.

‘Chelís’ expandió su comentario, asegurando que ‘Chicharito’ tiene tiempo estando a la defensiva, añadiendo que el jugador también “hace drama” y revelando que cuando dirigió a Puebla en 2007, no lo quiso.

10 años en Europa, jugador que me mandaron en el 2007 y no lo quise para sumar minutos. Fíjate lo que hizo en ese tiempo y lo que hice yo. Es un grande, pero que no lo diga él”, señaló.