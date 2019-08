Ex de Patty López de la C descubrió que fue escort ¡de Jorge Campos!

México.- Después de apenas seis meses de matrimonio, Patty López de la Cerda anunció su divorcio de Criss Scoponi; una examiga de la pareja señaló que la separación se dio porque la famosa fue infiel con un comentarista de Tv Azteca.

TvNotas entrevistó a una amiga del exmatrimonio y fue esta fuente quien confirmó que el hijo del exportero del Cruz Azul Noberto Scoponi corrió a la conductora deportiva de su casa porque le encontró mensajes en los que descubrió que le era infiel.

Según se la entrevistada, a los pocos meses de haber contraído nupcias, Criss comenzó a celar a su pareja debido a que varias personas allegadas a él le decían que la conductora había tenido muchos amoríos con futbolistas.

Fue escort de Jorge Campos

Ella está muy quemada por tantos amoríos que tuvo con varios de ellos(futbolistas), incluso el papá de él, don Norberto, ya le había dicho que tuviera cuidado con ella, que él mismo había escuchado comentarios muy fuertes. Aunque Criss al principio la defendía a capa y espada, al final le ganaron los celos”, dijo la fuente a TvNotas.

Además señaló que pocos días antes de la boda Scoponi recibió un mail donde le decían que tuviera cuidado con Patty, pues ella hace muchos años había sido escort de varios futbolistas, entre ellos Jorge Campos.

Le enviaba “el pack” a otros hombres

La amiga de la expareja señaló que Criss vio que Patty siempre estaba viendo sus celular y mensajeándose con alguien y un día él revisó el celular de su exesposa y descubrió que le era infiel con otros hombres a quienes les enviaba fotos candentes y que tenía un amorío con un comentarista de Tv Azteca.

Le revisó el celular a Patty y le encontró mensajes muy candentes con hombres, principalmente con un famoso comentarista de TV Azteca, y ahí fue el acabose; se puso furioso, no podía creer que después de tantas cosas que él le ha pasado”, citó la revista.

De acuerdo con la fuente, Patty López de la C negó que ella hubiera enviado los mensajes, pero Criss Scoponi puso fin a la relación. Asimismo, dijo que la famosa no quiere decir con quién de los conductores de la televisora tiene una relación, pues no quiere involucrarlo en un escándalo.



