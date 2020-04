'Peláez y Caixinha me consideraban'; Ángel Mena no descarta volver a Cruz Azul

En entrevista con TVC Deportes, el jugador de León, Ángel Mena, contó sobre su paso en Cruz Azul, asegurando que para el Clausura 2019, aún era considerado por los entonces técnico Pedro Caixinha y el director deportivo, Ricardo Peláez. También señaló que no descarta volver.

Cuestionado sobre su paso en Cruz Azul, donde solamente en el Apertura 2018 jugó 171 minutos en cinco partidos, Mena mencionó que disfrutó los momentos, ya sean malos o buenos, porque hay experiencias y enseñanzas, que te ayudan a forjar el carácter, porque no había vivido algo parecido al último año en Cruz Azul, donde jugó poco.

Me dejó buena enseñanza y ahora me toca vivir una etapa dulce (en León), y creo que hay que vivirla y aprovecharla y vivirla al máximo”, declaró.

Mena también mencionó que él pidió su salida de Cruz Azul, pese a que se había encariñado de la institución, debido a la falta de minutos.

El delantero de León aseguró que tenía un arreglo de palabra para que siguiera en la Máquina, debido a que finalizaba su contrato, pero llegó una oferta de la Fiera y se analizó, debido a que quería minutos para jugar.

En realidad, Ricardo (Peláez) y Pedro (Caixinha) me consideraban en el grupo, en el equipo para el siguiente torneo (Clausura 2019) y yo me sentía parte del grupo también. Era consciente de que tenía que pelear (debido a una lesión) por un lugar. Estaba muy contento”, declaró.

Pese a la falta de minutos que tuvo en el último año, Ángel Mena declaró no descartar volver a Cruz Azul.

Pregunta muy complicada. ¿A quién no le gustaría estar en una institución como Cruz Azul? A todo jugador, siempre hay ilusión de estar en los mejores equipos. Estoy en un gran equipo, en una institución muy grande, me siento contento acá, pero uno no descarta nada”, dijo.