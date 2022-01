Pietro Puzone de vivir en la gloria a vivir en la calle por culpa del alcohol y las drogas.

Pietro fue futbolista del Napoli y jugó con Maradona y ganó el primer Scudetto.

“Con la victoria del Scudetto en la temporada del 86/87, en aquel Napoli de Maradona, toqué el cielo y después vino mi declive y cuando dejé de jugar al fútbol perdí el rumbo. Me dejé llevar por la vida, no escuchaba a nadie, tenía problemas de adicción y llegué a ser indigente, a vivir en un banco. Sólo gracias a mis vecinos, mi familia y mis ex compañeros, que realmente me ayudaron, conseguí desintoxicarme”

Pietro recordó también todo lo que pasó con Maradona y la persona que era dentro y fuera de la cancha.

“Los años en los que estuve con Maradona fueron maravillosos. Con Diego hicimos muchas cosas importantes y también muchas locuras. Yo fui quien organicé el famoso partido benéfico en el barro. Era el invierno de 1985 y ese domingo teníamos un partido contra el Atalanta. El pequeño Luca Quarto, hijo de uno de nuestros seguidores, tenía una extraña patología en la boca y tenían que operarle en el extranjero, pero como su padre no tenía dinero para pagar la cirugía y el viaje organizamos este partido benéfico y recaudamos 64 millones. En cuanto se lo propuse a Diego no dudó ni un momento en participar”

Maradona fue quien arregló todo e inclusive ayudó a sus compañeros

“En ese momento, el presidente del club, Ferlaino, no estaba de acuerdo porque los jugadores no estábamos cubiertos por el seguro para partidos de este tipo pero Diego lo arregló todo. Pagó 12 millones de su propio bolsillo para contratar un seguro para todos los jugadores del Napoli. Y no solo eso, jugó ese partido como si fuese un partido de la Copa de Europa, aunque era un campo totalmente embarrado que parecía un huerto de patatas”.

Pero la fama y juventud se juntaron y las malas decisiones no se hicieron esperar.

“Teníamos dinero, mujeres y fans, no podíamos salir con Diego por la tarde, tenía que ser por la noche. Muchas veces llevaba a Maradona a Acerra y le dejaba una casa para que estuviera con alguna mujer y se sintiera más tranquilo y resguardado de los ojos indiscretos”

La muerte de Diego fue un fuerte golpe para Puzone.

“Acababa de vivir una mala época y, al salir de la clínica me demolió la noticia de que Diego había muerto. Fui su mejor amigo durante los años que jugamos en el Napoli, estuve en su boda, éramos como hermanos. Cuando quisieron cederme al Catania él no quiso, me quería cerca. Éramos dos chicos que veníamos de barrios difíciles, quizá por eso éramos tan parecidos”





