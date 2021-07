Piloto leonés Daniel Escoto logra tercer lugar en Florida

Este fin de semana el piloto leonés, Daniel Escoto logró hacerse del tercer lugar en el Serial Pro Late de Nascar en Florida en los Estados Unidos.

Escoto se hizo del tercer puesto luego de brindar una gran carrera en el óvalo de New Smyrna Speed Way, en donde el primer lugar fue para el de Oviedo, Florida, Brad May y el segundo para Colt Hensley también de Florida.

El leonés se había encargado de realizar buenas maniobras durante toda la carrera, situación que le permitió adueñarse de un lugar en el podio en esta antesala de Nascar, con lo que demostró su talento al volante para seguir buscando las primeras posiciones en lo que resta de la campaña.

Ocupa el primer lugar en novatos

A pesar del amplio dominio del Smyrna Speed Way por parte de los pilotos locales, Escoto demostró estar a la altura para colocarse en el sitio de honor, lo cual le permitió adueñarse del primer lugar en novatos, siendo apenas su quinta carrera en el serial..

El resultado de este fin de semana le abre las puertas al joven piloto leonés para seguir defendiendo su primer puesto en la clasificación de los más jóvenes en las Pro Late.

Volverá a las acciones

Escoto volverá a hacer rugir el motor de su bólido con el número 99, el próximo 7 de agosto, mientras que el calendario restante se dividirá de la siguiente manera:

Sexta fecha – 28 agosto - New Smyrna Speed Way

Séptima fecha – 18 septiembre - New Smyrna Speed Way

Octava fecha – 9 octubre - New Smyrna Speed Way

Novena fecha – 13 noviembre - New Smyrna Speed Way

Resultados quinta fecha en New Smyrna Speed Way

Pos Comienzo Conductor Ciudad natal Carro

1 3 Brad May Oviedo, FL 9M

2 2 Colt Hensley Avon Park, FL 77

3 1 Daniel Escoto León, MX 99

4 4 Blake Suttie Winter Garden, Florida 10

5 5 Dalton Smith Palm Coast, Florida 24

6 6 Steve Redditt Orlando, FL 84

7 7 Charley Ayers Daytona Beach, Florida 7