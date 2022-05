'¿Te dedicas al periodismo rosa?'; por Canelo, discute Faitelson con 'Joserra'

CDMX.- Tras la derrota de Canelo Álvarez ante el ruso Dmitry Bivol, José Ramón Fernández dedicó un mensaje al boxeador, señalando que el mexicano no se ve mermado por la caída, a lo que David Faitelson le preguntó si ya no existe el periodista crítico y ahora se dedica al “periodismo rosa”.

En Twitter, José Ramón Fernández aseguró que la derrota de Canelo Álvarez no trastabilla la trayectoria del peleador mexicano, ni su paso por el boxeo mundial, añadiendo que el boxeador se recuperará y seguirá triunfando, criticando que hay muchos envidiosos del éxito ajeno.

Tras las preguntas de David Faitelson, José Ramón Fernández retomó su comentario de “aquella tarde soleada en Veracruz” y también detalló que no entrará en polémicas, calificándose como un periodista íntegro y serio.

No me muevo por intereses. Repito, ayer el Canelo perdió justamente, pero se repondrá y demostrará que es un gran atleta. Un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista”, escribió ‘Joserra’.