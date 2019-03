'¿Por qué no Hugo Sánchez?' ¡Contrata a Hugo Sánchez!', piden en España

Hugo Sánchez levantó nuevamente la mano para dirigir a Real Madrid e incluso en España no ven con malos ojos la llegada del ex goleador merengue.

Josep Pedrerol, conductor de 'El Chiringuito' presentó su editorial, cuestionando porqué no Hugo Sánchez para el banquillo del Real Madrid.

¿Por qué no Hugo de aquí al 30 de julio? Hugo (Sánchez) tiene experiencia, es madridista, estaría dispuesto a llegar mañana mismo y es un ganador. Si se trata de buscar una reacción, Hugo puede”, declaró Pedrerol.

Josep agregó que si Florentino Pérez, presidente del equipo no tiene un mejor plan, debe fichar a 'Hugol', y así los delanteros aprenden a rematar.

En su entrevista para ESPN, el comentarista Tomás Roncero, aseguró que Hugo Sánchez sería un entrenador que funcionaría para una situación de emergencia.

Señalando que el entrenador mexicano tiene un mejor currículum que Santiago Solari, actual técnico del Real Madrid, Roncero pidió el 'fichaje' de Hugo Sánchez, para evitar un derrumbe, como hace 15 años.

Roncero añadió que Hugo sería un fichaje perfecto para el cierre de temporada y para la siguiente, se vería si se queda o no.

Por su parte, Hugo Sánchez, en Futbol Picante, declaró que él está dispuesto a dirigir a Real Madrid si el presidente Florentino Pérez se lo pide.

Yo siempre he estado dispuesto para contribuir, colaborar para mi casa que es Real Madrid, como es el caso de Pumas y la Selección Mexicana, cuando se me necesite. Florentino Pérez ya lo sabe de manera directa, no por intermediarios, que estoy dispuesto”, declaró.