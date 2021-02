Preseleccionan a 3 queretanas en Selección Mexicana de Hockey

Gabriela Dorantes Alcocer junto las hermanas Ximena y Lucero González Fuentes, son las 3 queretanas que se encuentran dentro de la lista de 29 jugadoras preseleccionadas por la Selección Mexicana de hockey sobre hielo, así lo dio a conocer Federación Deportiva de México de dicha especialidad.

Las tres atletas queretanas trabajan arduamente para ganarse un puesto en la Selección Mexicana que competirá en Gdansk, Polonia en octubre, con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing, China.

Me sentí súper emocionada porque yo no sabía nada de la lista y Lucero (González) me mandó en un mensaje la captura de pantalla de la lista, y en ese momento yo estaba con mi papá en el carro y empecé a gritar como loca y no me lo podía creer, no pensaba que me fueran a considerar en la Selección Mayor”, expresó Dorantes Alcocer, que tiene 15 años y juega de defensa.