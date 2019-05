'León es el principal candidato al título', dice Gómez Junco

León, Guanajuato.- León es el “principal candidato al título” de la Liga MX, aunque eso sí, tendrá mucha competencia, comentó el ex futbolista y hoy analista deportivo y escritor, Roberto Gómez Junco.

Para el comentarista de la cadena ESPN, tiene más valía el récord de las 12 victorias consecutivas de la Fiera en el torneo, que una supuesta consecución del título.

Y es que para Gómez Junco, lo más importante que ha hecho León es jugar bien, un concepto en el futbol moderno no necesariamente es importante a la hora de enlistar los objetivos de la temporada.

Pero a mí me impresiona más porque me di cuenta cómo fue forjándose, no fueron 12 casualidades, fueron 12 partidos la mayoría ganados a pulso”.

Hace más de 40 años, un crimen aconteció cerca de una concentración del equipo en el que militaba Roberto Gómez Junco, y desde entonces, tuvo la idea de escribir una novela alrededor de una situación similar.

Durante la Feria Nacional del Libro León 2019, el analista deportivo Roberto Gómez Junco presentó su libro ‘Los crimencitos impunes’, el cual asegura que es “una novela futbolero policiaca”.

Esto lo puede leer alguien al que no le gusta el futbol, al que le gusta lo puede apreciar, pero al que no le gusta también lo puede entender, es una novela que va para futboleros y para no futboleros, que pretende un lenguaje sencillo y accesible y que me gustaría que sirviera como enlace de lectores que aspiraran a leer cosas de mayores alcances”.