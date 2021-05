'Ya no había química', dice Israel López sobre Andrés Lillini

CDMX.- En entrevista para Marca Claro, Israel López habló sobre su salida de Pumas y aceptó que, con el técnico Andrés Lillini “ya no había buena química”.

Israel López estuvo cinco años como auxiliar técnico en Pumas, y señaló que sí le sorprendió haber sido despedido, pero también aceptó que ya no tenía buena química con el técnico Andrés Lillini.

Ya no había buena química entre nosotros, me dijo que la forma en que expresaba el futbol ya no iba acorde a lo que él pensaba y que ya no iba con el equipo”, declaró Israel López.

El ahora ex auxiliar técnico de Pumas señaló que lo que más quiere es que le vaya mejor con el equipo, añadiendo que cuando no entras en los planes, no hay nada más que hacer.

Israel López también señaló que no esperaba su despido y agregó que su forma de ver el futbol ya no coincidía con Andrés Lillini.

Mi forma de pensar y ver el futbol no coincidía con él, sentía que no íbamos por buen camino y que iba a afectar al equipo. Él toma decisiones junto con la directiva y listo”, declaró.

Israel López no pudo despedirse de los jugadores de Pumas

En la plática, Israel López señaló que no pudo despedirse del plantel de Pumas, pero agradeció a la institución por los cinco años, en los que tuvieron momentos buenos y malos.

Israel López agradeció a Pumas por el aprendizaje en cinco años como parte del cuerpo técnico

En su cuenta de Twitter, Israel López agradeció también por el aprendizaje, las enseñanzas y las vivencias que tuvo por cinco años. Posteriormente, Pumas agradeció a López y le deseó el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos.