¿Quién es quién? Luis Hernández se convierte en ‘Yondu Matador’

CDMX.- Luis Hernández sigue realizando videos para TikTok y ahora, tomando con sentido del humor su ‘parecido’ con Yondu de ‘Los Guardianes de la Galaxia’, posó como el personaje.

En su cuenta de TikTok, ‘El Matador’ subió un video, en el que su esposa le enseña el meme de él y Yondu, pero ella se sorprende al ver a ‘Yondu Matador’, siendo el exjugador pintado de color azul y con una cresta color rojo.

Ok, ok. Ya descubrieron quién soy”, escribió Luis Hernández.

Tras la sorpresa a su esposa, el exfutbolista reproduce la canción ‘Come and get your love’ de Redbone, que se escucha en el primer filme de ‘Guardianes de la Galaxia’.

Dentro de sus videos en TikTok, Luis Hernández ha bromeado, utilizando audios de Bárbara de Regil y ‘Chava’ Iglesias, así como el video de Jennifer López en el Super Bowl, entre otros.

En los filmes de Guardianes de la Galaxia, el personaje de Yondu lo interpreta el actor Michael Rooker.