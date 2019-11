Quitan convocatoria a Marchesín y a Matheus Uribe de Porto por fiesteros

Portugal.- Agustín Marchesín y Matheus Uribe, refuerzos de Porto para la presente temporada, no jugarán el partido ante Boavista, ya que recibieron una sanción por andar de ‘fiesteros’.

Para el partido de este domingo, en la lista de convocados no aparecieron los ex jugadores de Club América, debido a que tuvieron una fiesta y se extendió hasta la madrugada.

De acuerdo con ESPN, los jugadores tenían permiso hasta las 11 de la noche del viernes, pero tanto Marchesín como Uribe dejaron la fiesta hasta las cinco de la mañana del sábado.

La fiesta fue por el cumpleaños de la esposa de Matheus Uribe y no solo el colombiano como Marchesín fueron sancionados, también no fueron convocados Luis Díaz y Renzo Saravia, quienes tendrán que ver el partido la tribuna del estadio Do Bessa.

El partido entre Boavista y Porto será este domingo a las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México.