Ramos Rizo “explota” por el arbitraje del León Vs Toluca: “Le deben favores”

Felipe Ramos Rizo lanza duras críticas contra Luis Enrique Santander Aguirre por su desempeño en el partido de León Vs Toluca.

Ramos Rizo argumenta que Santander sigue siendo árbitro pese a sus errores ya que “le deben favores” y es muy amigo de gente importante en la comisión de arbitraje.

Sorpresivo encuentro el que nos regalaron estos dos equipos este domingo, sin embargo, no solo la cantidad de goles llamó la atención, también fue el mal desempeño de Santander.

Faltas muy claras a favor de Toluca e inclusive un penal para los Diablos que no fue marcado, fueron la razón de que Ramos Rizo se le fuera a la yugular.

“Que bajo nivel muestra Santander, y pensar que lo quieren en la Final junto con César Ramos, la calificación de faltas lamentable, faltas muy claras a favor de Toluca que no sancionó, hay un penal al minuto 30 que no sanciona, lo malo es que ni los certificados del VAR los vieron o se hicieron que no lo vieron”