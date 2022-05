¡Cuidado, Courtois! Ochoa expresa su deseo de jugar en Real Madrid

CDMX.- En entrevista con Iván Zamorano, el portero Guillermo Ochoa aseguró que aún no se retira del futbol profesional, por lo que sueña jugar en Real Madrid.

En la plática con el exjugador de América, Guillermo Ochoa expresó que siempre ha querido jugar con el Real Madrid y en España, nunca se sintió menos que porteros como Keylor Navas.

Primero lo sueñas el estar y dices: ‘Oye, yo también quiero estar aquí, yo también quiero llegar a este tipo de equipos’; y nunca me sentí menos que eso, ni cuando firmé con un equipo menor en España o en Europa, de menor categoría que un Real Madrid, me sentía al nivel de ellos”, declaró Ochoa.

Guillermo Ochoa también expresó que dentro de sus sueños también es entregar un campeonato al América, a su familia y el hacer algo histórico con la Selección Mexicana, apuntando a su quinto Mundial con el ‘Tri’.

¿Y por qué no? Jugar en el Real Madrid, todavía no me retiro”, declaró Ochoa.