¡Se despide el capitán! Ramos no continuará con el Real Madrid

Después de 16 años vistiendo la camiseta del Real Madrid, Sergio Ramos se despedirá este jueves de la institución española, así lo anunció el conjunto merengue a través de un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales.

No hubo acuerdo, el contrato del internacional español finaliza este 30 de junio y las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que la temporada 2020-2021 se convertirá en la última de Ramos, que en su carrera deportiva sólo ha vestido dos camisetas: la del Sevilla y la de los merengues, con la que debutó en 2005.

Llegó como una promesa y se irá como leyenda, así lo dio a entender el comunicado que publicó el Real Madrid, en el que además aseguró que el presidente del club, Florentino Pérez, estará presente en el evento que tendrá lugar mañana jueves.

Este anuncio es un duro golpe no sólo para la afición merengue que en sentidos mensajes, agradeció a Ramos todo lo hecho por el club, también para el club que verá como su máximo referente de los últimos años, no regresará para una temporada en la que también cambiarán de entrenador.

“A Sergio Ramos lo he amado con todo y me ha desquiciado mucho. Lo segundo ya me da igual. Me quedo con su leyenda, muy por encima de sus tonterías cuando se quedaba sin cobertura”, aseguró un usuario de Twitter.