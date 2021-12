Luchador apuñala en la cabeza al réferi y lo manda al hospital

Un réferi de lucha libre fue apuñalado en la cabeza por un luchador en Texas, Estados Unidos.

El ataque fue del luchador conocido como Hannibal, en un combate de wrestling del 'Christmas Star Wars' de World Class Pro Wrestling.

El réferi Lando Deltoro perdió la consciencia durante el ataque y tuvo que ser trasladado al hospital para que le cerraran las heridas con grapas, pues fue herido en la cabeza.

"No había visto tanta sangre, fue espantoso", dijo el polémico réferi tras la agresión y reveló que sufrió un shock hipovolémico, pues perdió muchísima sangre y eso pudo provocarle un infarto.

El famoso luchador 'The Miz' ha declarado a la web TMZ que él suspendería de por vida a Hannibal por su agresión al árbitro.

"Los accidentes ocurren, pero no me apuñalan con un cuchillo o lo que sea que haya tenido el tipo", dijo 'The Miz' culpando a Hannibal de las lesiones sufridas por el árbitro.