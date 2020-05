Renato Ibarra hizo prueba por COVID-19 con América; ‘que no vuelva’, piden comentaristas

CDMX.- Finalizó el Clausura 2020 y aunque se le había negado la entrada a las instalaciones de Coapa, tras el caso con su pareja Lucely Chalá, ahora el ecuatoriano Renato Ibarra realizó la prueba de COVID-19 con las Águilas del América, acción que fue criticada por diversos comentaristas, que pidieron que el futbolista no vuelva.

Por la mañana de este sábado, Club América realizó varias pruebas de COVID-19 a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo, y entre las personas presentes estuvo Renato Ibarra.

Tras las pruebas, Renato Ibarra salió de Coapa en su auto, sin dar declaraciones.

��REGRESÓ A COAPA ��



Renato Ibarra estuvo en las instalaciones del América para hacer sus pruebas de Covid19 ����. #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/GnLVprFbK4 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 23, 2020

En marzo de este año, Renato Ibarra se vio involucrado en una agresión hacia su pareja Lucely Chalá, y fue señalado por ‘tentativa de feminicidio’, ‘tentativa de aborto’ y ‘violencia doméstica’, por lo que fue llevado a Reclusorio Norte. Posteriormente, a Ibarra se le retiraron los dos primeros cargos, pero el de ‘violencia doméstica’ permaneció, pero puede llevar su proceso en libertad.

En abril, Renato Ibarra rompió el silencio y señaló que le tocó ‘aguantar de todo’, desmintiendo que haya agredido a Lucely Chalá.

Sobre las pruebas, la Liga Mx señaló que se hicieron con estrictas medidas de seguridad e higiene, revelándose los resultados cuando estén listos.

Piden que no vuelva

Tras saberse que Renato Ibarra se hizo la prueba de COVID-19 con América, algunos comentaristas fueron críticos con las Águilas, señalando que sería un error que lo reintegren al equipo, por lo que pidieron que el ecuatoriano no vuelva.

Para Giselle Zarur de Fox Deportes, no se debe permitir que alguien, que golpeó a su mujer, vuelva a las Águilas y María Fernanda Mora pidió que Ibarra no vuelva a vestir la camiseta azulcrema, señalando que el club no puede ir en contra de sus valores.

Espero de todo corazón que el America no esté planeando que Renato Ibarra vuelva a las canchas, vuelva a usar los colores azul crema, no se puede permitir que un golpeador de mujeres juegue en un equipo de fútbol. — Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) May 23, 2020

Una cosa es que Renato Ibarra haya llegado a un acuerdo para que se retiraran los cargos en su contra y otra que no haya golpeado a una mujer.



Ojalá no vuelva a vestir la playera azulcrema. Una gran institución como América no puede ir en contra de sus valores. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) May 23, 2020

David Faitelson también comentó sobre el tema y aseguró que es inexplicable que América tenga nexo con Ibarra, señalando que es una vergüenza para el club y valores de la institución que siga el ecuatoriano.

Inexplicable como el América sigue manteniendo un lazo con un golpeador de mujeres.

Es una vergüenza para el club y sus valores.

Renato Ibarra tendría que permanecer lo más lejos posible de Coapa... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 23, 2020

Para Paco Villa, Ibarra no debe seguir en América y se le hizo increíble haber visto imágenes del futbolista saliendo de Coapa.

Renato Ibarra no tendría por qué seguir en el América. Me parece increíble haber visto imágenes de el saliendo de Coapa este día.



Deja investigo porqué sigue ahí. https://t.co/U38vcstYSA — Paco Villa (@Paco_Villa_) May 23, 2020

Raoul ‘Pollo’ Ortiz señaló que, si Ibarra vuelve a jugar con América, será “terriblemente decepcionante” y será “una mancha” para el equipo.