Responde Miguel Herrera tras revelarse su nombre en ‘El Cártel del Gol’

CDMX.- Después de darse a conocer ‘El Cártel del Gol’ en ‘ElQuintanaRoo.mx’, donde aparece el nombre de Miguel Herrera, el extécnico de Club América, respondió al señalamiento.

Cuestionado por ‘El Universal’ sobre su presunto vínculo con el promotor Greg Taylor, Miguel Herrera señala que él no tiene promotor.

Lo conocí cuando era el representante de Raúl Jiménez, lo saludé un par de veces, pero ya. Todos conocen que yo me manejo solo, no tengo promotor, lo que me representa es mi trabajo”, declaró Herrera a ‘El Universal’.