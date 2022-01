Durante el show del All Elite Wrestling, el luchador Rey Fénix sufrió una fuerte lesión en el codo, tras ser impactado en una mesa, pero aseguró que no tuvo huesos rotos.

Rey Fénix estuvo con Penta El Zero, enfrentando a Luchasaurus y Jungle Boy, cuando se dio la lesión del luchador mexicano. En la pelea, Rey Fénix fue sujetado del cuello en el borde del ring y posteriormente fue lanzado de espalda hacia una mesa, pero sufrió la lesión en el codo, por lo que pidió asistencia médica.

Mediante sus redes sociales, Rey Fénix mencionó que no tuvo huesos rotos y agradeció a sus seguidores por las oraciones y buena vibra que le enviaron, señalando que se siente bendecido.

No hay culpas, es lucha libre y estos son los riesgos. Hoy puedo decirles que me siento mejor y que, gracias a Dios, sus oraciones y buenas vibras NO HAY HUESOS ROTOS”, detalló Rey Fénix, añadiendo que deberá visitar al doctor para tener un diagnóstico preciso.