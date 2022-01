‘Me siento anticuado; con reporteros, fueron 11 años de tratarnos así’; dice 'Tuca' sobre castigo

CDMX.- En plática con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti habló sobre la sanción que recibió, de tres partidos por hacer un comentario misógino, y señaló que hay veces en las que se siente anticuado, pero defendió que, con los periodistas, se trataron así por 11 años.

En la conversación, ‘El Burro’ Van Rankin criticó que se “le echaron encima” a Ferretti por el comentario que hizo, señalando que fue exagerado el castigo para el actual técnico de FC Juárez, quien respondió.

La cosa es que, no sé, las personas como yo a la antigua, ya no tienen cabida hoy, de veras. De repente me siento anticuado”, declaró el ‘Tuca’.