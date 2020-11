Roberto Alvarado es llamado a Selección Mexicana; acepta su mal momento en Cruz Azul

CDMX.- Ante la baja de Erick Aguirre por COVID-19 en Tuzos de Pachuca, la Selección Mexicana de Futbol dio a conocer que Roberto Alvarado será el jugador que viaje a Austria en su lugar. También, ‘El Piojo’ aceptó que ha tenido malos momentos en Cruz Azul.

Con un comunicado, la Selección Mexicana detalló que Roberto Alvarado fue llamado por el técnico Gerardo Martino para los partidos ante Corea del Sur y Japón en Austria, los próximos 14 y 17 de noviembre, respectivamente.

Por su parte, el equipo Cruz Azul también confirmó el llamado de Alvarado, quien ha jugado 413 minutos en diez partidos con la Máquina, iniciando en cuatro duelos como titular.

En conferencia de prensa del pasado jueves, Alvarado aceptó que le costó trabajo volver a los trabajos en Cruz Azul, debido a que sufrió una lesión y también se enfermó de COVID-19.

Me ha costado mucho, ahora me siento mejor. No quería estar en la situación de jugar mal y por eso vengo diario a trabajar con todas las ganas”, declaró.

Alvarado aceptó que está con confianza y espera poder volver a la titularidad con Cruz Azul.

No estaba en mi mejor momento, me faltaban, futbolísticamente, muchas cosas, como ser atrevido. No tenía mucha confianza y hoy me siento bien”, dijo.