Roger Martínez enoja a Emilio Azcárraga y no jugará más con el América

México.- Miguel Herrera reconoció que, pase lo que pase, Roger Martínez no volverá a vestir la playera del América.

En entrevista con Javier Alarcón, el estratega de las Águilas aclaró que, ante la insistencia de Roger por emigrar al futbol europeo, las altas esferas de la cúpula azulcrema y el cuerpo técnico decidieron no volver a tomar en cuenta al colombiano, sea cual sea su situación.

"El torneo pasado lo agarré (a Roger), le dije: 'yo puedo entender que tengas ganas de irte a Europa, pero rómpela aquí y va a venir por ti todo mundo'. Pero si él manifiesta: 'me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir', pues llega el momento donde se va".

Entre dos ofertas

Martínez tiene una oferta para jugar a préstamo en Italia y otra para una compra definitiva por parte del Inter de Miami, de la MLS. El colombiano ha rechazado el ofrecimiento en Estados Unidos y pide ser negociado hacia Europa.

Él está entrenando al parejo con nosotros, pero no va a ser tomado en cuenta, en mi cabeza ya no está Roger. Ya no hay marcha atrás, porque esta es una decisión que se tomó desde la cabeza de esta institución, permeada al presidente y el técnico, y decir: 'el que no quiera estar, no va a estar'".

Enoja a Azcárraga

Además, Herrera reconoció que las altas esferas del club se molestaron con las declaraciones de Roger, quien en entrevista con Súper Deportivo manifestó su deseo de jugar en Europa.

Esa entrevista habría enojado incluso a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América y de la empresa Televisa.

"Él (Roger) manifestó quererse ir. Tú sabes que si algo le pega al patrón es que alguien manifieste que se quiere ir. No es un mal chavo, quiero aclarar eso, no está mal en el grupo, yo no tengo nada contra Roger, pero sí a todos nos molesta, o yo por lo menos, me molesta que alguien se quiera ir de una institución buena".

Que aprenda de Cecilio

Herrera se dijo dolido ante la decisión de Roger, pero recordó que está latente de repetir la historia de Cecilio Domínguez, al señalar que el paraguayo, arrepentido, ha buscado por todos los medios volver al conjunto de Coapa, tras fracasar con Independiente de Avellaneda.