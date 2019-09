Rompe silencio modelo argentina, vinculada a fiesta donde estuvieron jugadores del 'Tri'

Argentina.- El pasado sábado, los jugadores de la Selección Mexicana, entre ellos Miguel Layún, Chicharito Hernández, Memo Ochoa, Marco Fabián y Héctor Moreno, acudieron a una fiesta en Nueva York, y la modelo argentina María del Mar Molar fue vinculada, por lo que en entrevista rompió el silencio sobre lo sucedido.

María del Mar aseguró que no conoce a 'Chicharito' o a otro jugador de la Selección Mexicana y en Teleshow, declaró que no diría mucho, ya que no hay nada que decir, porque todo fue un invento.