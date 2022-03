David Faitelson no tiene nada contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, incluso ha reconocido su desempeño arriba del ring, no obstante, consideró que así como el pugilista aguanta los golpes de sus rivales, así tendría que soportar las críticas que recibe.

En una entrevista con Erik ‘Terrible’ Morales, Faitelson estuvo del otro lado del micrófono y, así como criticó al ‘Canelo’, también lamentó que los medios de comunicación que cubren las peleas del mexicano sólo se dediquen a ‘echar porras’ ya que eso es lo que pide Álvarez.

“No hay capacidad de crítica hoy día en el medio boxístico. Como ejemplo están las transmisiones de boxeo de TV Azteca que son totalmente entregadas al Canelo, todos son porras, nadie es capaz de criticar. No sé si es una condición que él (Saúl Álvarez) impone porque ya me ha tocado que se queje directamente en la empresa porque no aguanta las críticas, suele quejarse mucho”, confesó el periodista de ESPN.