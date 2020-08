‘Se acabó tanta adulación’, dice Arce; ‘te voy a dar hasta para llevar’, le responde Chávez

Buenos días ☀️ Viejito Picudo, Mira Mi Gran Campeón Mexicano, esto es lo que me sobra, �� ya sabes que a mi no se me Abre la Cajuela �� tengo un Chingo de estos �� ánimo no te amargues, disfruta que hoy es Viernes �� cada día falta menos �� la Gente de Hermosillo va Ganar ���� pic.twitter.com/Cm9s7VBjGa