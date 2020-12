‘Se congeló al aire’, Martinoli y Medrano hablan de malos hábitos alimenticios y manía de lotería de Faitelson

CDMX.- En las anécdotas, Christian Martinoli recordó cuando habló con David Medrano del momento en el que David Faitelson se “congeló” al aire y también sobre los malos hábitos que tenía el comentarista de ESPN, así como la manía a la lotería del también analista.

Martinoli recordó que estuvieron en Holanda, previo al mundial de Alemania 2006, donde hacía mucho frío. El comentarista señaló que, con dos cámaras, lograron “engañar” a la audiencia, mostrando dos lugares que parecían lejanos, pero estaban a diez metros.

En uno de los lugares, donde había molinos de viento, en Amsterdam, estaban David Medrano y él, y a cien metros estaba David Faitelson, cuando aún estaba en Azteca Deportes.

Martinoli contó que realizaban enlaces, cuando en uno de éstos, David Faitelson se congeló… casi literal.

David, hablándome a Medrano y Faitelson así (sin moverse). ¿David? Y yo de: ‘¿Por qué este … no contesta? Seguramente no escucha, se cortó la transmisión… ¡Se le congeló el océano! ¡No podía hablar! Intentó, pero no podía. ¡Se congeló!”, contó Martinoli.