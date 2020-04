‘Sentí que me iba a explotar la pierna’: Nico Castillo habla sobre la trombosis que sufrió

México.- El chileno Nico Castillo ha pasado los peores meses de su vida. El delantero del América sufrió una lesión muscular, fue operado y vino lo peor, pues sufrió una trombosis que amenazó su vida.

A través un Instagram Live con la U Católica, su antiguo equipo en Chile, Castillo contó las dos veces que la trombosis apareció y confesó sus terribles dolores y el susto que le dio a su familia.

“Me opero de la lesión y terminando la operación ya no me acuerdo mucho. En ese momento me empezó a dar la trombosis, no sentía la pierna, como que me iba a explotar la pierna derecha y me durmieron ahí mismo”, recordó el futbolista del América.

Llegó una doctora, que le agradezco que me salvó la vida. Sacó a toda la gente que estaba en la pieza y me fui a operar de nuevo y después no recuerdo mucho”.

‘La vi negra’

Ya con dos operaciones, los doctores lo pusieron en fase de recuperación y al inicio de febrero fue dado de alta, por lo que pudo ir a su casa.

Sin embargo, la trombosis volvió y con más gravedad.

“Estaba en mi casa y no podía hacer nada, estaba tieso, era muy incómodo... estaba en mi cama, me quise mover un poquito, hice un movimiento como tratar de levantarme y me vuelve a sangrar de la nada. Estaba mi familia, estaban todos ya, agarramos y me fui a la clínica, y ahí fue donde la vi negra”, contó el ex de Benfica y Pumas.

Recordó un poco de su traslado al hospital, cuando sus amigos lo llevaron de emergencia, mientras él se desangraba.

“Yo ya iba perdiendo sangre, de aquí a la clínica, imagínate, sin tráfico son 15 minutos y con tráfico puedes demorar como 40 y mi hermano con mi mamá y mi representante estaban tocando la bocina”, contó ya con cierta calma.

Yo escuchaba y no avanzaba nada, llegó un momento en el que veía todo blanco, ya iba inconsciente. Perdí casi tres litros de sangre, ahí fue cuando el club pidió a la gente que donara sangre”.

Aún sufre molestias

En fotos publicadas por el América y por él mismo, Castillo aparece notablemente más delgado, pero lo futbolístico pasa ho a segundo plano.

“Me he sentido bien, ha sido lento ya que el músculo sufrió cuatro operaciones, sangrado, infarto, tengo una pierna dura como un palo, entonces me ha costado mucho... con suerte ya puedo doblar un poco la rodilla, trato de entrenar lo que más pueda en mi casa”, dijo.